Edirne sınır hattında yer alan Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda park halindeki Türk plakalı TIR'ın kabininde tüp patladı. Patlama sebebiyle bölgede panik yaşandı.

Türkiye tarafından gönderilen yangın söndürme vidanjörü de alevlere müdahale edildi.

Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken TIR küle döndü. Yetkililer patlamayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yetkililer sürücüleri yanlarında tüp ve yanıcı malzeme taşımamaları konusunda sık sık uyarıyor.