Efes’in Sırrı

Tür: Aile, Komedi

Yönetmen: Gökhan Tiryaki

Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener

Bu hafta vizyona giren yerli yapımların başında gelen “Efes’in Sırrı”, sıcak ve eğlenceli bir aile filmi olarak öne çıkıyor. Film, içine kapanık bir çocuğun antik kent kazısında beklenmedik bir maceraya atılmasıyla başlayan hikâyesiyle ailece izlenebilecek bir seçki sunuyor. Hem mizahi hem de merak unsurlarıyla dolu anlatısı, yılın ilk sinema haftasında geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı

Tür: Korku

Yönetmen: Nia DaCosta

Oyuncular: Ralph Fiennes, Alfie Williams, Jack O’Connell

Korku türünün bu haftaki temsilcisi, “28 Yıl Sonra” serisinin yeni halkası olarak izleyiciyle buluşuyor. Gerilim ve korku öğelerini yoğun biçimde barındıran film, hayatta kalma döngüsünü ve tehlikenin altını çizen atmosferiyle korku severlerin sinema salonu programında yer buluyor.

SüngerBob: Korsan Macerası

Tür: Aile, Animasyon, Komedi

Yönetmen: Derek Drymon

Oyuncular: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown

Bu hafta çocuklu izleyiciler için en renkli seçeneklerden biri SüngerBob’un yeni animasyon macerası. Dalgaların derinliklerinde geçen bu seferki hikâye, eğlenceli karakterleri ve mizahi temposuyla özellikle küçük izleyicileri eğlendirmeye odaklanıyor. Hem animasyon tutkunları hem de aileler için uygun, ritmik sahnelerle dolu bir film.

Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı

Tür: Animasyon

Yönetmenler: Vasiliy Bedoshvili, Elena Chernova, Ekaterina Grosheva

Sevilen animasyon “Maşa ile Koca Ayı”nın yeni sinema versiyonu, bu hafta vizyona giren yapımlar arasında yer alıyor. Eğlence parkında geçen yeni macerasıyla dostluk, cesaret ve paylaşma temalarını işleyen film, çocuk izleyicilere hitap eden neşeli ve hızlı tempolu bir alternatif sunuyor.

Yabancı (L’Étranger)

Tür: Dram

Yönetmen: François Ozon

Oyuncular: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Fransız sinemasının dikkat çeken isimlerinden François Ozon’un yönettiği “Yabancı”, Albert Camus’nun aynı adlı klasiğinden sinemaya uyarlanan dram yapımlarından biri olarak bu haftanın vizyon takviminde yer alıyor. Toplumsal yabancılaşma, bireysel kimlik arayışı ve ahlaki sorgulamalarla örülü anlatısı, dram türünü sevenler için zengin bir izleme deneyimi vaat ediyor.

Aşktan Geriye Kalan

Tür: Dram

Yönetmen: Hlynur Pálmason

Oyuncular: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir

İzlanda sinemasının melodramatik ve mizahi tonunu bir arada sunan bu hafta vizyona giren film, boşanma sonrası aile dinamiklerini ve duygusal çözülmeleri odağına alıyor. Kuzey sinemasının karakteristik melankolisiyle bezeli bu yapım, yoğun karakter çözümlemeleriyle dram tutkunları için farklı bir alternatif oluşturuyor.