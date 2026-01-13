Gecenin öne çıkan yapımlarından One Battle After Another, usta yönetmen Paul Thomas Anderson’a “En İyi Yönetmen” ödülünü kazandırdı. Filmdeki etkileyici performansıyla Teyana Taylor, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Törene damga vuran bir diğer yapım ise dört ödülle geceyi tamamlayan Adolescence dizisiydi. Dizideki rolüyle 16 yaşındaki Owen Cooper, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanarak Altın Küre tarihine bu kategoride ödül alan en genç isim olarak geçti.

OWEN COOPER KİMDİR?

Owen Cooper 2025 yılında 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Mini Dizi) ödülünü kazanarak, bu kategoride Emmy kazanan en genç erkek oyuncu olarak tarihe geçti.

Cooper ilk rolünü Adolescence dizisi ile oyunculuğu deneyimledi. Yaklaşık 500 aday arasından seçilen Cooper, dizide cinayetle suçlanan 13 yaşındaki bir gence hayat verdi.