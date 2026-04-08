Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, özellikle X platformunda sık sık gündem olmayı sürdürüyor. Hem oyuncu kadrosunun özel yaşamı hem de hikâyedeki gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

“BAŞROL DEĞİŞİYOR MU?”

Son olarak dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal’ın yeni sezonda projede yer almayacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Öte yandan Ceren Moray’ın kadroya dahil olması, “Başrol değişiyor mu?” tartışmalarını da alevlendirdi.

Konuya ilişkin en net açıklama ise gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi. Altuntaş, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, Sinem Ünsal’ın dizideki rolüne devam edeceğini belirterek söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı. Ünlü gazeteci, “Alya karakteri olmadan Uzak Şehir düşünülemez” sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.