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Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen belediye meclisi toplantısında tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ile Meclis Üyesi Tahir Tarhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SU FIRLATILDI, TEKMELER VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Tartışmaya Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday'ın da dahil olmasıyla gerginlik büyüdü. Taraflar arasında su fırlatılmasıyla başlayan fiziksel müdahale, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

MECLİS ÜYELERİ DE KAVGAYA KARIŞTI

Yaşanan arbedeye bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı belirtildi. Belediye meclisi toplantısında yaşanan kavganın ardından gözler olayla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi.