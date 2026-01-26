Silivri’nin Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı görünür hale geldi. Bazı noktalarda kum adacıkları oluşurken, ortaya çıkan manzara vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Balıkçı Tekneleri Açığa Demirledi

Deniz seviyesindeki düşüş balıkçıları da etkiledi. Limanda bulunan bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği, küçük teknelerin ise halatlarla çekilerek limandan çıkarıldığı görüldü.



“Depremle İlgili Olduğunu Düşünmüyoruz”

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Emirhan Yıldız, yaşanan duruma ilişkin şunları söyledi:

“Burası Silivrililerin bildiği bir yer. Her sene bu dönemlerde deniz çekiliyor. Depremle bağlantılı olduğunu düşünmüyoruz. Tahminen 200–250 metre kadar geri çekildi.”

Uzmanlardan Uyarı: Panik Yapılmamalı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara kıyılarında görülen bu tür çekilmelerin çoğunlukla meteorolojik ve hidrodinamik nedenlere dayandığını belirtiyor:

“Deniz çekilmeleri genellikle rüzgâr, hava basıncı ve gelgit benzeri etkilerle oluşur. Tek başına deprem habercisi olarak yorumlanması doğru değildir.”

“İklimsel Etkiler Daha Belirleyici”

Kıyı süreçleri üzerine çalışan Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Marmara Denizi’nde zaman zaman görülen bu çekilmeler, özellikle uzun süreli poyraz ve basınç farklarıyla ilişkilidir. Depremle doğrudan, anlık bir bağ kurmak bilimsel değildir.”

“Bu Marmara’da Olağan Bir Durum”

Bölgede yaşayan Agim Gavri ise yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Zaman zaman burada deniz tamamen çekilmiş gibi oluyor. Büyük ihtimalle iklimsel nedenlerden kaynaklanıyor. 150–200 metre civarında bir çekilme var.”