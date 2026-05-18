Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİNİN ÇOBAN OLDUĞU ANLAŞILDI

Çoban olduğu belirtilen M.Ö'nün, saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarma ve polis ekipleri olay yeri ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

YARALI SAYISI ARTABİLİR

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.