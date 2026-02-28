Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yaşayan iki çocuk babası demirci ustası A.A, iddiaya göre eşi H.A ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı.

A A, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce H.A ile bir kez daha tartıştı. Eşi H.A, gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen A.A, eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti.

Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan A.A, çalışanların gözü önünde eşi H.A'yı karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

A. A, ise iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan H.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iş yerindeki personeller tarafından etkisiz hale getirilen A.A, ise polis tarafından olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.