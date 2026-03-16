İzmir’de yaşanan olayda, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılan bir kadın, eşi tarafından darbedildikten sonra balkondan atıldı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli eş tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Aylin G., gördüğü şiddet nedeniyle eşi O.G. hakkında şikâyetçi olduktan sonra Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin yanına yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızlarının ise bu süreçte devlet korumasına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre çiftin ortak arkadaşları A.E., Aylin G. ile iletişime geçerek çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı adresi paylaşan genç kadın, gelen A.E.’nin aracına bindi.

Araç hareket halindeyken yol üzerinden araca binen O.G., eşine saldırmaya başladı. Genç kadın daha sonra Yeşilyurt semtinde bulunan bir eve götürülerek burada da darbedildi.

Yardım istemek amacıyla balkona çıkan Aylin G., iddiaya göre eşi tarafından aşağı atıldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan O.G. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen A.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.