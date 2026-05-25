Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde Bilecik Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Siber Suçların engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere, Hayatımızda Teknoloji ve İnternet, Siber Suç ve Siber Zorbalık, Kişisel Veri Güvenliği ve Güvenli İnternet Kullanımı, konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilgilendirme sonrası siber güvenlik konusunda bilinçlenmenin, güvenli dijital yaşamın anahtarı olduğu vurgulandı.