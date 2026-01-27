Üç çocuk annesi olan Sibel Can, kısa süre önce babaanne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sanatçının oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını tatmış, kızlarına ise Lina adını vermişti.

YENİ BABA 33 YAŞINDA

Sibel Can, 33 yaşına giren oğlu Engincan Ural’ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

“İYİ Kİ DOĞDUN”

Sanatçı, kendi gençlik yıllarına ait bir fotoğraf ile oğlunun bebeklik halinin yer aldığı nostaljik kareyi paylaşarak, “Benim canım oğlum, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Sibel Can ve Hakan Ural, 1988 yılında evlenmiş ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer almıştı. Bu evlilikten Engincan ve Melisa Ural dünyaya gelmişti. Can’ın en küçük oğlu Emir ise iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Seyhan Avşar, DHKP/C’ye belediyeler aracılığıyla finans sağlandığı iddiasıyla 6 yıl 13 ay hapis cezası alan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün, sevgilisi olduğu öne sürülen Sibel Can ile birlikte Londra’ya gittiğini ve bu bilginin yakın çevresi tarafından doğrulandığını iddia etmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan gazeteci Can Özçelik ise Emir Sarıgül’e ulaştığını belirtti. Sarıgül, iddiaları yalanlayarak “Ben şu an Levent’te ofisimdeyim, Sibel Can ise Beykoz’daki evinde dinleniyor” ifadelerini kullandı.