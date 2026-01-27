Kampanyanın amiral gemisi olan Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP modeli, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden uygulanan nakit indirimiyle 1.369.900 TL seviyesine çekildi. 1.6 motor seçeneğinde hem manuel hem de otomatik araçlar için geçerli olan bu fiyat, sınırlı sayıdaki stoklarla müşterilere sunuluyor.

KREDİDE YÜZDE 1,99 FAİZ FIRSATI

Yeni bir araç almak için finansman desteğine ihtiyaç duyanlar için Fiat; Koç Stellantis Finansman, Garanti BBVA ve Yapı Kredi ile iş birliğine gitti. Kampanya kapsamında sunulan kredi detayları ise şöyle:

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Vade: 12 Ay

Faiz Oranı: yüzde 1,99

Aylık Taksit: 19.600,28 TL

Bu özel oranlardan yararlanmak isteyen müşterilerin Marka Kasko ve ilgili bankaların sigorta paketlerini (Kredi Koruma/Hayat Sigortası) satın almaları gerekiyor. Kampanya dışı kullanımlarda ise faiz oranları yüzde 3,19 ile yüzde 3,69 arasında değişkenlik gösteriyor.

SON GÜN 2 ŞUBAT!

Stoklarla sınırlı olan bu kampanya, 2 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Yetkililer, metalik renk ve ekstra donanımların fiyatlarda farklılık yaratabileceği konusunda uyarıyor.