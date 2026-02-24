Show TV’nin sevilen dizilerinden 'Rüya Gibi' ekranlara veda ediyor. Önceki akşam 12. bölümü ile ekrana gelen dizinin final fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi ekranlara veda edecek.

'PAZAR ISRARI SONUNU GETİRDİ'

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Şahincileroğlu bugünkü yazısında dizinin final yapmasını konu aldı. Şahincileroğlu yazısında:

"Bir dizi daha reyting canavarına yenik düştü. Show TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisi ‘Rüya Gibi’ için final kararı alındı. Önceki akşam 12. bölümüyle ekrana gelen dizinin final fragmanı yayınlandı. Geçen haftaya göre, reytinglerde çok küçük bir yükselme yaşayan diziye yazık oldu. 13. bölümde ekrana veda edecek. Salı gününden Pazar’a çekilen dizinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyordu. Kanalın Pazar ısrarı, dizinin sonunu getirdi. Daha önce de yazdığım gibi diziye sezon finali yaptırılıp yaz döneminde devam ettirilseydi, ömrü çok daha uzun olurdu. Tam yazın ilgiyle izlenebilecek bir işti" dedi.

Şahincileroğlu dizinin final yapmasına ilişkin yazısında şunları dile getirdi:

"Aralık ayında ekran yolculuğuna başlayan TMC Film imzalı dizi, tüm kategorilerde 4’e yakın aldığı reytingle umut veren bir başlangıç yapmıştı. Kanalın kararına saygı duyuyorum. Hayırlısı olsun."