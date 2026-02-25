Kutluay, bir televizyon programında Beşiktaş karşılaşmasının ikinci yarı bölümünde teknik direktör Pablo Laso'nun Larkin'i sahaya sürmek istediğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini iddia etmişti. Gece yarısı gelen bu açıklamaya Larkin, kendi hesabından kapsamlı ve net bir yanıt yayınladı.

LARKİN'İN İBRAHİM KUTLUAY'A YÖNELİK CEVABI ŞÖYLEYDİ:

"Ve işte tam da bu nedenle Türkiye Kupası kadrosunda yer almamalıydım; çünkü sahaya çıkacak kadar sağlıklı değildim. Takıma destek olmak için orada bulunmam, sanki oynamak istemiyormuşum gibi algılanabiliyor. Şu an ismimi ilgi ve tıklanma uğruna kullanan iki soytarı ortada dolaşıyor.

Karakterime yönelik hiçbir saldırıya göz yummam. Anadolu Efes ve Türk basketbolu için yıllardır bedenimi ortaya koydum, sakatlıklara rağmen oynadım. Bunların tam tersini söyleyen her ifade ya dikkat çekme ya da tepki toplama amaçlıdır.

Gerçekleri öğrenmek isteyen biri vücut durumumu kolayca sorabilirdi ama bunun yerine ismimi kullanarak ilgi peşinde koştular. Bana göre bu oldukça acınası bir tavır.

Her olumsuz durumda en yüksek sesle konuşanlar onlar oluyor. Benden hoşlanmıyorsanız doğrudan söyleyin ama hala tam iyileşmemiş, ameliyat gerektiren bir sakatlık üzerinden karakterimi sorgulayıp bunu eleştiri fırsatı haline getirmek... gerçekten acınası.

Asıl gerçek şu: Takım arkadaşlarıma olabildiğince yakın durmak ve yardımcı olmak istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı tehlikeye atmamak adına sahaya çıkmamak anlamına gelse de. Gerçek budur."

'FENERBAHÇE TARAFTARIYLA İLGİSİ YOK'

"O kişiye sorun; eğer oğlunuz benim konumumda olsaydı ne yapardı? Sağlığını riske mi atardı yoksa tamamen emin olmadan mı sahaya dönerdi? Eminim o durumda konu karakter tartışmasına dönüşmezdi.

Ben her daim saygılı bir insan oldum. Bu yanıt Fenerbahçe'yle ya da herhangi bir şeyle ilgili değil. Fenerbahçe'yi rakip olarak hep saygıyla karşıladım, yıllarca harika rekabetler yaşadık. Bu yalnızca karakterime hakaret eden, yaşını başını almış, trolvari ve acınası iki kişiye verilmiş cevaptır.

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına büyük sevgi ve saygım var. Bu durumun sizinle hiçbir alakası yok. Kulübünüze olan tutkunuz dünya genelinde örnek gösterilecek düzeyde, en iyilerden birisiniz. Bu sadece iki kişinin tıklanma için attığı laflara verilen yanıttır. Hepsi bu kadar."