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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre süreçte başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve sınav takvimi de netleşti.

Başvurular 26 Haziran’da başlayacak ve 12 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen, posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK ŞARTLAR

İlana başvuracak adayların ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, pozisyonlara göre belirlenen mesleki tecrübeye sahip bulunmaları ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesinde KPSSP3 puanının yüzde 70’i ile YDS veya dengi yabancı dil puanının yüzde 30’u esas alınacak. Yapılacak sıralama sonucunda, her pozisyon için en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sözlü sınavların 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sınav yeri ve saatine ilişkin detaylar SGK’nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak.

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan adaylar puan sıralamasına göre asil ve yedek olarak belirlenecek.

SGK’nin bilişim alanında gerçekleştireceği bu alım, hem kamu kariyeri hedefleyen adaylar hem de teknoloji alanında uzmanlaşmış profesyoneller açısından önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.