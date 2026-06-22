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Kaynak: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 14 farklı meslek dalında gerçekleştirilecek. İşe alınacak adaylar, göreve başlamadan önce 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle çalıştırılacak.

Başvurular, yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 26 Haziran’a kadar çevrim içi olarak yapılabilecek. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Aday belirleme sürecinde noter kurası öne çıkıyor. İŞKUR tarafından bildirilen ve şartlara uygun açık iş sayısının 4 katı kadar aday, kura ile belirlenecek. Bu adaylar arasından nihai seçim ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü sınav ile gerçekleştirilecek.

Başvuru sonrası adaylardan istenecek evraklara ilişkin duyurular ile kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Noter kura çekimi 27 Temmuz saat 14.00’te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Kurada belirlenen adaylar, daha sonra ilan edilecek tarih ve saatte sözlü sınava katılacak.

Süreçteki tüm değişiklik ve duyuruların yine kurumun resmi internet adresinden paylaşılacağı belirtildi.