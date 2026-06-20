Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti

Net maaş Cumhurbaşkanı maaşından fazla

Uçar, bordroda yer alan bilgilere göre çalışanın net maaşının 349 bin 324 TL olduğunu, vergi ve diğer yan giderlerle birlikte belediyeye toplam maliyetinin ise 596 bin 841 TL’ye ulaştığını ifade etti.