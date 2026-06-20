Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti

Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti

Belediyede bir personelin maaş bordrosu TBMM'ye geldi. İşçinin maaşının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşından fazla olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 1

Özalp Belediyesi'nde 2024 Yerel Seçimleri öncesi imzalanan toplu iş sözleşmesi sonucu işçilerin 394 bin lira maaş aldığı TBMM gündemine taşındı.

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 2

İşçilerin maaşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı maaşın ise 238 bin lira olduğu tartışıldı

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 3

Van'ın Özalp Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. TBMM gündemine taşınan krizde DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Özalp Belediyesi’nde çalışan bir personele ait maaş bordrosu bulunduğunu belirterek, söz konusu personelin aldığı ücretin kamuoyunda tartışılması gerektiğini söyledi.

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 4

Net maaş Cumhurbaşkanı maaşından fazla

Uçar, bordroda yer alan bilgilere göre çalışanın net maaşının 349 bin 324 TL olduğunu, vergi ve diğer yan giderlerle birlikte belediyeye toplam maliyetinin ise 596 bin 841 TL’ye ulaştığını ifade etti.

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı maaş ise 238 bin lira.

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 6

60 işçiye 46 milyon ödeme

Maaş ödemelerinin belediye bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu savunan Uçar, yaklaşık 60 işçiye yapılan ödemelerin toplam maliyetinin 46 milyon TL’yi bulduğunu söyledi.

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Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti - Resim: 7

Uçar, belediyenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan İller Bankası payının ise aylık yaklaşık 29 milyon TL seviyesinde olduğunu belirterek, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

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