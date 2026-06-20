Özalp Belediyesi'nde 2024 Yerel Seçimleri öncesi imzalanan toplu iş sözleşmesi sonucu işçilerin 394 bin lira maaş aldığı TBMM gündemine taşındı.
Belediyede personel maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını geçti
Belediyede bir personelin maaş bordrosu TBMM'ye geldi. İşçinin maaşının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşından fazla olduğu ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
İşçilerin maaşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı maaşın ise 238 bin lira olduğu tartışıldı
Van'ın Özalp Belediyesi'nde maaş krizi yaşanıyor. TBMM gündemine taşınan krizde DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Özalp Belediyesi’nde çalışan bir personele ait maaş bordrosu bulunduğunu belirterek, söz konusu personelin aldığı ücretin kamuoyunda tartışılması gerektiğini söyledi.
Net maaş Cumhurbaşkanı maaşından fazla
Uçar, bordroda yer alan bilgilere göre çalışanın net maaşının 349 bin 324 TL olduğunu, vergi ve diğer yan giderlerle birlikte belediyeye toplam maliyetinin ise 596 bin 841 TL’ye ulaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı maaş ise 238 bin lira.
60 işçiye 46 milyon ödeme
Maaş ödemelerinin belediye bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu savunan Uçar, yaklaşık 60 işçiye yapılan ödemelerin toplam maliyetinin 46 milyon TL’yi bulduğunu söyledi.
Uçar, belediyenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan İller Bankası payının ise aylık yaklaşık 29 milyon TL seviyesinde olduğunu belirterek, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.