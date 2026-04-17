Sanatçının daha önce yayımladığı “Demo” serisinden esinlenilerek hazırlanan bu çalışmada, dokuz parça günümüz müzik anlayışına uygun düzenlemelerle taze bir kimlik kazanıyor.

Üretkenliğini hız kesmeden sürdüren Aksu, geçen yıl dinleyiciyle buluşturduğu “Paşa Gönül Şarkıları”nın ardından bu albümle müzikal yolculuğuna yeni bir sayfa ekliyor.

Projede, farklı sanatçılar için kaleme aldığı şarkılar bu kez modern dokunuşlarla yeniden yorumlanarak dikkat çekiyor.

Albümün düzenlemelerinde Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç gibi önemli isimlerin katkısı bulunuyor. Kapak tasarımı ise Ali Taran imzası taşıyor.

Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ile Murat Bulut’un üstlendiği albümde, yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras yürüttü.

“Biz de Yeniden Başlarız”, dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşmuş durumda.