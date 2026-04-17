Edirne’de yaşayan girişimci Tuncay Croatto, eğitimli köpeğiyle başladığı bu özel arayışı, yıllık yaklaşık 1 tonluk üretimi Avrupa pazarına ulaştıran güçlü bir ticaret modeline çevirdi.
Türkiye’nin 'siyah elması’: Kilosu 20 bin TL
Türkiye’nin verimli toprakları, “siyah elmas” olarak bilinen ve dünyanın en değerli mantar türleri arasında yer alan trüf mantarı sayesinde yeni bir ihracat potansiyeline dönüşüyor.Derleyen: Cemile Kurel
Doğada bulunması son derece zor olan trüf mantarlarının tespiti, yalnızca özel olarak eğitilmiş köpekler sayesinde mümkün oluyor. Toprak altında gelişen bu değerli mantarlar, keskin koku alma yeteneğine sahip köpeklerin yardımıyla bulunarak toplanıyor.
Edirne’den başlayan bu keşif yolculuğu, zamanla Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılarak özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın lüks mutfaklarına uzanıyor.
Kalitesi ve türüne göre kilosu 20 bin TL’ye kadar alıcı bulan trüf mantarı, hem üreticiye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Croatto’nun Türkiye genelinden topladığı yaklaşık 1 tonluk yıllık üretim, ihracat yoluyla dövize dönüşerek ekonomik değer yaratıyor.
Trüf mantarının özellikle kireçli, pH değeri yüksek toprakları ve seyrek meşe ormanlarını tercih ettiğini belirten Croatto, bu doğal zenginliği profesyonel bir iş modeline dönüştürmüş durumda.
Bu başarı hikayesinin yanında önemli bir uyarı da var: İklim değişikliği doğal trüf üretimini giderek zorlaştırıyor. Azalan doğal alanlar ve değişen iklim koşulları nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi artık “trüf bahçeleri” kuruluyor.
Croatto, Türkiye’nin de bu alanda modern tarım tekniklerine yönelmesi gerektiğini vurguluyor.