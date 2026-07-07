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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, gece saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Müslüm A. idaresindeki 27 AZT 987 plakalı otomobilin ön kısmından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını güvenli bir noktaya çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın nedeniyle köprü üzerindeki trafik bir süre durdurulurken, yanan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Otomobilde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.