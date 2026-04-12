Edirne’de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi’nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, minare külahı ve peteği ağırlık oluşturmaması için hafif malzemeden yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyeti nezaretinde yürütülen restorasyon çalışmalarında büyük oranda ilerleme kaydedildi.

Statik sorun yaşanan tarihi minarenin peteği ve külahı, yapıya ek yük bindirmemesi amacıyla çelik ve betopandan imal edildi. Külahın minareye yerleştirildiği caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.

Şeyh Şüceaddin CamisiŞeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca minaresi ve bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani’nin türbesi yer alıyor.