Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda, kendilerini “medyum”, “büyücü” ve “manevi hoca” olarak tanıtan kişilerin organize şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

“ÜZERİNİZDE BÜYÜ VAR İLİŞKİNİZ BU YÜZDEN BİTTİ” DEYİP DOLANDIRDILAR

Özellikle Sevgililer Günü öncesinde artan duygusal hassasiyeti fırsata çeviren şüphelilerin, sosyal medyayı kullanarak potansiyel mağdurlara ulaştıkları belirlendi. “Üzerinizde büyü var”, “ilişkiniz bu yüzden bitti” gibi ifadelerle korku ve panik yaratan zanlıların, sözde ritüeller, muska yazımı ve tılsım hazırlama bahanesiyle yüksek meblağlar talep ettikleri ortaya çıktı.

46 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma dosyasına göre örgüt, 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdı. Ayrıca dini ya da bilimsel hiçbir temeli bulunmayan çeşitli materyallerin fahiş fiyatlarla satıldığı tespit edildi.

Şebekenin, mağdurların özel hayatlarına dair kişisel verileri de baskı unsuru olarak kullandığı, bu yolla daha fazla para talep ettiği belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ merkezli operasyon; İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep’te eş zamanlı gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “şantaj” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.