Trendyol 1. Lig’de zor bir süreçte Sarıyer’in başına geçen ve takımı kümede tutmayı başaran Teknik Direktör Servet Çetin, yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

SERVET ÇETİN: 'SARIYER'İN YERİ HER ZAMAN AYRI OLACAK'

Servet Çetin veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10. haftada 4 puanla 18. sırada olan takımımızın küme düşeceği yönündeki kamuoyu öngörüsüne rağmen ekibimle birlikte elimizi taşın altına koyarak çok zor bir göreve talip oldum.

Ekibim, oyuncularım, kulüp çalışanlarımız ve pek tabii ki büyük Sarıyer taraftarının da desteğiyle büyük bir emek vererek ortaya koyduğumuz mücadeleyle sezon sonunda ligi play-off potasının 8 puan gerisinde 12. sırada tamamlayarak görevimi layıkıyla tamamlamanın sevinç, gurur ve onurunu taşıyorum.

Yaşanan bu süreç ve alınan bu sonuç; takımımız ve bizler için inancın, disiplinin ve birlikteliğin neleri değiştirebileceğini gösteren önemli ve çok değerli bir deneyim oldu.

Sarıyer Spor Kulübü’nün benim için yeri her zaman ayrı olacaktır. Başta oyuncularım olmak üzere, ekibime, kulüp çalışanlarına ve güzide taraftarımıza teşekkür eder, Sarıyer Spor Kulübü camiasına 2026-2027 futbol sezonunda şimdiden başarılar dilerim”

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Ekim 2025’te göreve gelen Servet Çetin, Sarıyer’in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.