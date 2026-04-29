TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer’de sezonun bitmesine bir hafta kala teknik direktör Servet Çetin’le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız, Servet Çetin’in gelecek sezon takımın başında olup olmayacağına dair önemli ifadeler kullandı. Yaldız, şu sözleri dile getirdi:

“Servet Hoca bize çok şey kattı. Biz de onun isteklerini kırmadık, fikirlerine inandık. Servet Hoca belki Süper Lig’e ya da daha büyük bütçeli takımlara gitmek ister, kendisi de bunu hak etti. Ortak bir paydada buluşup karar vereceğiz.”

EROKSPOR GALİBİYETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ligde son hafta Erokspor’u mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Sarıyer, bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.

İstanbul temsilcisi, TFF 1. Lig’de 49 puanla 12. sırada yer alıyor.