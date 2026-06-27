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Kaynak: İHA

Aşırı sıcakların etkisiyle bunalan 8 yaşındaki bir çocuk, Hannover yakınlarındaki Isernhagen beldesinde bulunan Lohne Park Gölü'ne serinlemek için girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuk için başlatılan arama çalışmalarında, yaklaşık iki saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Huzurevinde sıcak alarmı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Krefeld kentindeki bir huzurevinde de aşırı sıcaklar nedeniyle 5 yaşlı baygınlık geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, sıcaklıktan etkilenen yaklaşık 40 huzurevi sakinini daha serin alanlara tahliye etti. Durumu ağır olan 5 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Klimalı sistemin bulunmadığı binada, odaların serin tutulabilmesi için vantilatörler kullanıldı.

Gölge ararken ağacın altında kaldılar

Saksonya eyaletine bağlı Steinberg kentinde ise sıcak havadan korunmak için bir bahçedeki ağacın altına sığınan grubun üzerine ağaç devrildi. Olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarının ardından yaralılar ambulans ve helikopterlerle çevredeki hastanelere sevk edildi.

Aşırı sıcaklar tren seferlerini de etkiledi

Sıcak hava nedeniyle özel demiryolu şirketi National Express, Kuzey Ren-Vestfalya'daki Ren-Ruhr Ekspres hattında cumartesi günü 13.00 ile 19.00 saatleri arasındaki seferlerini iptal etti. Şirket, uygulamanın yüksek sıcaklıklarda yolcuların trenlerde mahsur kalma riskini azaltmak amacıyla alındığını duyurdu.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği (DStGB), artan sıcaklıklar nedeniyle halka suyu dikkatli kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Birliğin Genel Müdürü Andre Berghegger, önümüzdeki günlerde değerli su kaynaklarının mümkün olduğunca tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Almanya'da sıcaklık rekorları peş peşe geldi

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), bir gün önce Saarbrücken kentinin Burbach bölgesinde 41,3 derece ile ülke tarihinin en yüksek gündüz sıcaklığının ölçüldüğünü açıklamıştı. Meteorolog Rainer Buchhop ise bu kez gece sıcaklığında da yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Buchhop'un verdiği bilgiye göre, 554 metre rakımlı Weinbiet Dağı'nda hava sıcaklığı gece boyunca 28,2 derecenin altına düşmedi. Böylece, 13 Ağustos 2003'te aynı bölgede kaydedilen 27,2 derecelik önceki rekor geride bırakıldı. Meteorolog, Almanya'da gece sıcaklıklarının normal koşullarda 20 ila 27 derece arasında seyrettiğini hatırlatarak, yaşanan sıcak hava dalgasının olağanüstü boyutlara ulaştığını ifade etti.