Sergen Yalçın’ın, geçici çözümler yerine uzun vadeli bir yapılanmadan yana olduğu ifade ediliyor. Bu doğrultuda Jorgensen’in hem yaşı hem de potansiyeliyle takımın kalesini yıllarca emanet edebilecek bir isim olarak görüldüğü belirtiliyor.

Mert Günok’un da kadro dışı kalmasının ardından, kaleye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transferi bitirmek yakın zamanda bitirmek istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜNE KAPI KAPANDI

Teknik heyetin, daha önce gündeme gelen kiralık transfer seçeneğine sıcak bakmadığı öğrenildi. Sergen Yalçın’ın yönetime, “Kaleci transferi net olmalı” mesajını verdiği ve bonservisli bir anlaşma konusunda ısrarcı olduğu kaydediliyor.

YÖNETİM TEMASLARA SIKLAŞTIRDI

Bu talep sonrası kulüp yönetiminin, Jorgensen’in kulübüyle resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bonservis bedeli ve ödeme planı, görüşmelerin seyrini belirleyecek en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

AYRILIĞA SICAK

23 yaşındaki Filip Jorgensen, bu sezon Chelsea formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta oynayan kaleci, bu sezon daha az süre aldığı için ayrılığa sıcak bakıyor.