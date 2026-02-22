Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında sakatlanarak Beşiktaş'ın planlarını bozan El Bilal Toure'nin sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.
SERGEN YALÇIN EL BILAL TOURE'NİN SAKATLIK DÖNÜŞÜNÜ AÇIKLADI
'Onsuz farklı bir oyun formatı kurgulamak zorunda kalıyoruz.' diyen Sergen Yalçın Göztepe'yi 4-0 yendikleri maçın ardından El Bilal Toure'nin dönüş tarihini duyurdu.
Sergen Yalçın, Malili yıldızın 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA KISA SÜREDE KALİTESİNİ KANITLADI
Sezon başında Atalanta'da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 24 yaşındaki forvet Beşiktaş'ta kısa sürede kalitesini kanıtlayarak çıktığı 18 maçta 6 gol, 5 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.