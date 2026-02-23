OLAYLAR

532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.

1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.

1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.

1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.

1898 - Émile Zola, Fransız Hükûmetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.

1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.

1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.

1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Mart'ta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.

1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.

1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.

1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

1944 - Büyük Çeçen-İnguş Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldü.

1945 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Posen'deki Alman garnizonu teslim oldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Iwo Jima Muharebesi sırasında, Suribachi Tepesine ABD bayrağı dikildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Manila, ABD'nin eline geçti.

1945 - Türkiye - ABD ikili yardım antlaşması imzalandı.

1945 - Türkiye, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1947 - Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) kuruldu.

1954 - Çocuk felci enfeksiyonuna karşı, Salk aşısıyla yapılan ilk kitlesel aşılama programı, Pittsburgh'da başlatıldı. (Sabin aşısı ise 1962'de gelecektir)

1955 - Edgar Faure, Fransa başbakanı seçildi.

1966 - Suriye'de askerî darbe oldu, Hükûmet devrildi.

1977 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Tan, Okulu kapattı. Öğrenciler, jandarma gözetiminde yurtları terk etti. 14 Şubat'ta Rektör olarak atanan Hasan Tan, öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

1978 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1980 - Ayetullah Humeyni, ABD Elçiliği'ndeki rehinelerin akıbetine, İran Parlamentosu'nun karar vereceğini belirtti.

1981 - Yaklaşık 200 kişilik isyancı ordu mensubu (Guardia Civil) güçler, Antonio Tejero liderliğinde İspanya Parlamentosunu bastı ve milletvekillerini rehin aldı.

1987 - Büyük Macellan Bulutu içinde bir süpernova gözlendi.

1991 - Körfez Savaşı: ABD Kara Kuvvetleri, Suudi Arabistan sınırını geçerek Irak topraklarına girdi.

1991 - Tayland'da general Sunthorn Kongsompong, kansız bir darbe ile Başbakan Chatichai Choonhavan'ı görevden alarak yönetimi ele geçirdi.

1994 - Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997 - Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya'daki Roslin Enstitüsü'nde klonlandığı duyuruldu.

1997 - Rus uzay istasyonu Mir'de büyük bir yangın çıktı.

1998 - Usame bin Ladin bir fetva yayımlayarak, bütün Yahudi ve haçlılara karşı cihad ilan etti.

1999 - Avusturya'da Galtür köyüne çığ düştü: 31 kişi öldü.

2005 - MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uygulanmaya başlandı.

2010 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki bir maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. (bknz. Odaköy maden kazası)

2020 - İran-Türkiye depremleri: İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 Mw ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1133 - Zafir, 8 Ekim 1149 - Mart 1154 döneminde Yedinci Fâtımî Hâlifesi ve İsmâilîyye-Hafizilik Mezhebi'nin "Ikinci İmâmı" (ö. 1154)

1417 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1471)

1443 - Matyas Corvinus, Macaristan Kralı (ö. 1490)

1633 - Samuel Pepys, İngiliz yazar ve bürokrat (ö. 1703)

1646 - Tokugawa Tsunayoshi, Tokugawa Hanedanlığı'nın 5. şogunu (ö. 1709)

1739 - Sergey Lazareviç Laşkarev, Rus asker (ö. 1814)

1744 - Mayer Amschel Rothschild, Rothschild hanedanlığı kurucusu (ö. 1812)

1817 - George Frederick Watts, İngiliz ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)

1822 - Giovanni Battista de Rossi, İtalyan epigraf ve arkeolog (ö. 1894)

1840 - Carl Menger, Avusturyalı iktisatçı (ö. 1921)

1845 - Afonso, Brezilya İmparatorluğu tahtının veliahtı (ö. 1847)

1868 - William Edward Burghardt Du Bois, Amerikalı sosyolog (ö. 1963)

1868 - Henry Bergman, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1946)

1878 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (ö. 1954)

1879 - Kazimir Maleviç, Rus ressam ve sanat teorisyeni (ö. 1935)

1879 - Gustav Oelsner, Alman mimar ve şehir planlamacı (ö. 1956)

1883 - Karl Jaspers, Alman yazar (ö. 1969)

1884 - Kazimierz Funk, Polonyalı biyokimyacı (ö. 1967)

1889 - Victor Fleming, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1949)

1891 - Petras Klimas, Litvanyalı diplomat, yazar ve tarihçi (ö. 1969)

1897 - Mordechai Namir, İsrailli politikacı (ö. 1975)

1899 - Erich Kästner, Alman yazar (ö. 1974)

1899 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 1981)

1903 - Julius Fučík, Çek gazeteci (ö. 1943)

1904 - William L. Shirer, Amerikalı gazeteci, savaş muhabiri ve tarihçi (ö. 1993)

1911 - Şemsi Bedelbeyli, Azeri tiyatro oyuncusu ve yönetmen (ö. 1987)

1913 - Irén Ágay, Macar aktris (ö. 1950)

1915 - Paul Tibbets, Amerikalı asker ve pilot (Hiroşima'ya atom bombası atan Enola Gay adlı B-29 Superfortress tipi uçağın pilotu) (ö. 2007)

1923 - Ioannis Grivas, Yunan hukukçu ve siyasetçi (ö. 2016)

1924 - Grethe Bartram, Dan savaş suçlusu (ö. 2017)

1924 - Allan MacLeod Cormack, Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu Amerikalı fizikçi (ö. 1998)

1925 - Ali Nihat Gökyiğit, Türk inşaat mühendisi, iş insanı ve TEMA vakfının kurucusu (ö. 2023)

1929 - II. Aleksi, Rusya Ortodoks Kilisesi Lideri (ö. 2008)

1930 - Medeniyet Şahberdiyeva, Türkmenistanlı kadın opera şarkıcısı (ö. 2018)

1932 - Majel Barrett, Amerikalı oyuncu ve yapımcıdır (ö. 2008)

1938 - Sylvia Chase, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve televizyoncu (ö. 2019)

1938 - Diane Varsi, Amerikalı film oyuncusu (ö. 1992)

1938 - Paul Morrisey, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2024)

1940 - Kamer Genç, Türk siyasetçi (ö. 2016)

1940 - Peter Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)

1944 - Bernard Cornwell, İngiliz yazardır

1944 - John Winter, Amerikalı blues gitaristi, şarkıcısı ve söz yazarı (ö. 2014)

1947 - Bogdan Tanjević, Karadağlı basketbol koçu

1948 - Taylan Özgür, Türk devrimci (ö. 1969)

1950 - Rebecca Goldstein, Amerikalı bir filozof, romancı

1952 - Brad Whitford, Amerikalı müzisyen ve gitarist

1953 - Adnan Polat, Türk iş insanı ve eski Galatasaray başkanı

1954 - Viktor Yuşçenko, Ukrayna Devlet Başkanı

1955 - Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Türk öykücü ve şair

1955 - Flip Saunders, baş antrenörü ve eski basketbol oyuncusu (ö. 2015)

1955 - Yasin el-Kadı, Suudi Arabistanlı iş insanı

1959 - Linda Nolan, İrlandalı şarkıcı, aktris, yazar ve televizyoncu (ö. 2025)

1959 - Clayton Anderson, ABD'li bir NASA astronotudur

1960 - Naruhito, Japon veliaht prens

1962 - Rıza Roosta Azad, İranlı akademisyen ve profesör (ö. 2022)

1963 - Radosław Sikorski, Polonyalı siyasetçi

1965 - Kristin Davis, Amerikalı aktris

1965 - Michael Dell, Amerikalı bilgisayar üreticisi

1965 - Helena Suková, Çek Cumhuriyeti vatandaşı profesyonel tenisçi

1967 - Chris Vrenna, Amerikalı müzisyen

1969 - Michael Campbell, Yeni Zelandalı golfçü

1971 - Joe-Max Moore, Amerikalı millî futbolcu

1973 - Pamela Spence, Türk şarkıcı

1976 - Kelly Macdonald, İskoç oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi

1977 - Ayhan Akman, Türk futbolcu ve teknik direktör

1981

Gareth Barry, İngiliz futbolcu

Jan Böhmermann, Alman televizyon sunucusu, gazeteci ve komedyen

Dylan Ryder, Amerikalı porno film oyuncusu

1983 - Aziz Ansari, Hint asıllı Amerikalı oyuncu, komedyen ve sinemacı

1983 - Emily Blunt, İngiliz oyuncu

1983 - Mido, Mısırlı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1985 - Yunus Çankaya, Türk basketbolcu

1986 - Skylar Grey, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1986 - Ola Svensson, İsveçli şarkıcı

1987 - Theophilus London, Trinidad doğumlu Amerikalı bir rapçi

1987 - Ab-Soul, Amerikalı hip hop sanatçısı

1988 - Nicolás Gaitán, Arjantinli millî futbolcu

1989 - Evan Bates, Amerikalı buz patenci

1989 - Jérémy Pied, Fransız futbolcudur

1990 - Muhammed Fevzi, Birleşik Arap Emirlikli futbolcu

1994 - Dakota Fanning, Amerikalı oyuncu

1995 - Andrew Wiggins, Kanadalı profesyonel basketbolcu

1996 - D'Angelo Russell, Amerikalı profesyonel basketbolcu

2005 - Salih Malkoçoğlu, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

715 - I. Velid, Emevilerin altıncı halifesi (705-715) (d. 668)

943 - Vermandoislı II. Herbert, Fransız asilzade (d. 884)

1072 - Petrus Damianus, Kardinal olmuş Camaldolese keşişi - Kilise Doktoru (d. 1007)

1100 - Zhezong, Çin'in Song Hanedanı'nın yedinci imparatoru (d. 1076)

1447 - IV. Eugenius, 3 Mart 1431 - 23 Şubat 1447 döneminde Papalık yapmıştır (d. 1383)

1464 - Zhengtong, Çin'in Ming Hanedanı'nın altıncı ve sekizinci imparatoru (d. 1427)

1507 - Gentile Bellini, İtalyan ressam (d. 1429)

1603 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (d. 1519)

1766 - Stanisław Leszczyńsk, Polonya kralı, Litvanya Büyük Dükü, Lorraine Dükü (d. 1677)

1792 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (d. 1723)

1821 - John Keats, İngiliz şair (d. 1795)

1839 - Mihail Speranski, Rus reformist devlet adamı (d. 1772)

1848 - John Quincy Adams, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 6. Başkanı (d. 1767)

1855 - Carl Friedrich Gauss, Alman matematikçi, astronom ve fizikçi (d. 1777)

1879 - Albrecht von Roon, Prusyalı asker ve devlet adamı (d. 1803)

1899 - Gaëtan de Rochebouët, Fransız siyasetçi (d. 1813)

1918 - Numan Çelebi Cihan, Kırım Halk Cumhuriyeti Başkanı (d. 1885)

1930 - Mabel Normand, Amerikalı oyuncu ve yönetmendir - Charlie Chaplin ve Roscoe "Fatty" Arbuckle ile birlikte pek çok film yapmış. (d. 1893)

1932 - Marigo Posio, Arnavut Ulusal Uyanış ve Bağımsızlık Hareketi'nin aktivisti (d. 1882)

1934 - Edward Elgar, İngiliz besteci (d. 1857)

1941 - Miralay Sadık Bey, Türk asker ve siyasetçi (d. 1860)

1943 - Thomas Madsen-Mygdal, Danimarka Başbakanı (d. 1876)

1945 - Aleksey Tolstoy, Rus yazar (d. 1883)

1946 - Mehmet Güneşdoğdu, Türk siyasetçi ve TBMM 4. ve 5. dönem Samsun milletvekili (d. 1871)

1946 - Ömer Bedrettin Uşaklı, Türk şair, bürokrat ve siyasetçi (d. 1904)

1946 - Tomoyuki Yamashita, Japon general (asılarak) (d. 1885)

1955 - Paul Claudel, Fransız Nobel Edebiyat Ödülü'ne sahip şair, oyun yazarı, diplomat ve Camille Claudel'in kardeşidir (d. 1868)

1965 - Stan Laurel, Birleşik Krallık doğumlu Amerikalı oyuncu ve komedyen (Lorel - Hardi'nin Laurel'i) (d. 1890)

1969 - Suud bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1902)

1971 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair ve yazar (d. 1891)

1973 - Katina Paksinu, Yunan oyuncu (d. 1900)

1979 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (d. 1958)

1987 - Muzaffer İlkar, Türk müziği bestecisi (d. 1910)

1996 - William Bonin, Amerikalı seri katil (idam) (d. 1947)

2000 - Ofra Haza, İsrailli şarkıcı (d. 1957)

2000 - Stanley Matthews, İngiliz futbolcu (d. 1915)

2003 - Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog (d. 1910)

2005 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1944)

2006 - Telmo Zarra, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1921)

2008 - Janez Drnovšek, Sloven liberal politikacı (d. 1950)

2012 - Saffet Ulusoy, Türk iş insanı (d. 1930)

2013 - Osman Gidişoğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)

2015 - Can Akbel, Türk radyo ve TV haber sunucusu (d. 1934)

2015 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazar (d. 1918)

2016 - Ramón Castro, Kübalı ulusal figür ve politikacı (d. 1924)

2016 - Valérie Guignabodet, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1965)

2016 - Tosun Terzioğlu, Türk matematikçi (d. 1942)

2017 - Alan Colmes, Amerikalı radyo televizyon sunucusu, blog yazarı ve komedyen (d. 1950)

2017 - Sabine Oberhauser, Avusturyalı doktor ve siyasetçi (d. 1963)

2018 - Ali Teoman Germaner, Türk heykeltıraş (d. 1934)

2018 - Celal Şahin, Cumhuriyet döneminin ilk şovmenlerinden (d. 1925)

2019 - Marella Agnelli, İtalyan soylu ve sanat koleksiyoncusu (d. 1927)

2019 - Nestor Espenilla Jr., Filpinli siyasetçi ve ekonomist (d. 1958)

2019 - Katherine Helmond, Amerikalı oyuncu (d. 1929)

2019 - Dorothy Masuka, Zimbabveli caz şarkıcısı (d. 1935)

2021 - Fausto Gresini, İtalyan motosiklet yarışçısı (d. 1961)

2021 - Margaret Maron, Amerikalı gizem romanları yazarı (d. 1938)

2021 - Juan Carlos Masnik, Eski Uruguaylı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1943)

2022 - Henry Lincoln, İngiliz yazar, televizyon sunucusu, senarist ve eski yardımcı oyuncu (d. 1930)

2022 - Rehman Malik, Pakistanlı siyasetçi ve bürokrat (d. 1951)

2022 - Joeli Vidiri, Fijili ragbi birliği oyuncusu (d. 1973)

2023 - François Couchepin, İsviçreli siyasetçi ve hukukçu (d. 1935)

2023 - Tony Earl, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu (d. 1936)

2023 - Mohd Kemal Hasan, Malezyalı akademisyen ve İslam alimi (d. 1942)

2023 - John Motson, İngiliz spor gazetecisi ve yorumcusu (d. 1945)

2025 - Yılmaz Ulusoy, Türk iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1941)