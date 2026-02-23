Meksika’da dünyanın en güçlü uyuşturucu yapılarından biri olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri, "El Mencho" lakaplı Nemesio Rubén Oseguera Cervantes’in öldürüldüğü iddiaları ülkeyi kaosa sürükledi.

“EL MENCHO,” KİMDİR?

El Mencho kimdir sorusu, Meksika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonların ardından yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan El Mencho, 17 Temmuz 1966 tarihinde Meksika’nın Michoacán eyaletinde dünyaya geldi. Yoksul bir ailede büyüyen Oseguera, genç yaşta ABD’ye göç etti. ABD’de uyuşturucu bağlantılı suçlardan hüküm giydi ve cezasını tamamladıktan sonra Meksika’ya sınır dışı edildi.

Meksika’ya dönüşünün ardından organize suç yapıları içinde yer almaya başlayan Oseguera, 2010’lu yılların başında Jalisco Nueva Generación Karteli’nin (CJNG) liderliğini üstlendi. CJNG, kısa sürede ülkenin en hızlı büyüyen ve en etkili suç örgütlerinden biri haline geldi. Kartel özellikle metamfetamin üretimi ve ABD’ye yönelik uyuşturucu sevkiyatıyla adını duyurdu.

El Mencho’nun liderliğinde CJNG, yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda silahlı yapılanması ve güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırılarla da dikkat çekti. Örgüt, Meksika’nın birçok eyaletinde etkinlik gösterirken, uluslararası güvenlik birimlerinin de hedefi haline geldi. ABD Adalet Bakanlığı, El Mencho’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için milyonlarca dolarlık ödül koydu. Uzun süre dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak listelendi.

On yıllardır Jalisco'nun dağlık bölgelerinde, örgütün silahlı kanatlarının koruması altında faaliyet gösterdiği belirtiliyordu.

CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

UYUŞTURUCU KARTELİ NEDİR?

Uyuşturucu karteli, karlarını artırmak ve yasadışı uyuşturucu ticaretine hakim olmak için birbirleriyle iş birliği yapan bağımsız uyuşturucu baronlarından oluşan bir suç örgütüdür .

Uyuşturucu kartelleri, yasadışı uyuşturucu ticaretinin arzını kontrol etmek ve fiyatları yüksek seviyede tutmak amacıyla kurulur.

Uyuşturucu kartellerinin oluşumu Latin Amerika ülkelerinde yaygındır.

Birden fazla uyuşturucu karteli arasındaki rekabet , birbirlerine karşı bölge savaşları yürütmelerine neden olur. Uyuşturucu kartelleri genellikle hem uyuşturucu hem de narkotik madde taşır ve çoğu zaman "Narkotik karteli" terimi, esrar gibi yasal olarak tanımlanmış yasadışı maddeler kümesini taşıyan bir örgütü tanımlamak için kullanılmaz.