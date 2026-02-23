Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin Ortadoğu’ya ilişkin ifadelerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erbakan, Huckabee’nin bölgeye yönelik değerlendirmelerinin sınırları aşan nitelikte olduğunu savunarak, bu tür açıklamalara karşı Türkiye’nin daha net bir tutum ortaya koyması gerektiğini dile getirdi. Bazı ülkelerden sınırlı da olsa tepkiler geldiğini ifade eden Erbakan, Türkiye’den resmi bir açıklama yapılmadığını öne sürdü.

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Erbakan, söz konusu yaklaşımın bölgedeki dengeler açısından kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye’nin bu tür söylemlere karşı çıkması gerektiğini vurguladı.