Sokaklarda şiddet sonucu çocuklarını kaybeden ve adalet arayan aileler, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan için Gebze 15 Temmuz İrade Meydanı’nda bir araya gelerek, adalet çağrısını yineledi. Ailelerin eylemine destek veren bir yurttaş da “Nasıl koruyalım biz çocuklarımızı? Atlas’ın anası ağladı, Ahmet Minguzzi’nin anası ağladı, Veli’nin anası ağladı sırada kimin anası var? Ben çocuğumu evimin yanındaki fırına ekmek almaya gönderemiyorum artık” diye isyan etti.

Afgan sığınmacıların saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın ağabeyi yaşananları sert sözlerle eleştirdi. Adalete çağrıda bulunan Aydın, "Veri ödeyip kurallara uyduğumuz için suçluyuz" diyerek isyan etti.

Ayşegül'ün abisi konuşmasında:

"Suçluyuz. Vergi ödediğimiz, temiz kaldığımız ve devletin her koyduğu yasaya tabii olduğumuz için.

Derdimiz yalnızca aile ve milletimiz olduğu için suçluyuz. 50 bin Türk vatandaşının katili olsaydınız sizler için bile belki adalet sağlanırdı.

Buradan ellerini bir kere bile vicdanına koyamamış, çocuğunun sırtını sarıp buraya kulak vermeyen, hayat meşgalesi bahanesiyle susan o halkımıza ve kulaklarını tıkıyan koltuk sevdalılarına, yargıçlara sesleniyorum: Bir bayram sabahı büyüklerinizin değil de evlatlarınızın mezarına gittiğinizde anlayacaksınız.

Terazisini bozduğunuz kantar bir gün sizi de tartar" ifadelerini kullandı.