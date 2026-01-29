Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, istifa iddialarına sert çıkışta bulundu. Başkan Adalı, 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

SERDAL ADALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Beşiktaş hisseleriyle ilgili SPK tarafından verilen tarihi cezaya dikkat çeken Serdal Adalı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nı dikkat çekerek “Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği malumdur. Kim varsa hesabı sorulmalı.” ifadelerini kullandı.

Adalı, istifa tezahüratlarının kulübe zarar verdiğini belirterek “İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Yarın bütün Beşiktaşlılarla ‘Şampiyon Beşiktaş’ diye bağıracağız" sözlerini sarf etti.