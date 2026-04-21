Ünlü oyuncu Seray Kaya, yeni sinema projesi için yaptığı hazırlıklarla sık sık gündeme geliyor. Seray Kaya, başrolünde yer aldığı Sultana filmi için pole dansı (direk dansı) eğitimi aldı.

Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen’in başrollerini paylaştığı “Sultana” önceki akşam ilk kez İstanbul Film Festivali’nde seyirci ile bir araya geldi.

Hikâyesi bir gece kulübünde geçen Sultana filmi için yoğun bir çalışma sürecine giren Kaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Rolü için sınırları zorlayan Kaya, bacaklarının morluğunu gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncunun direnk dansı yaptığı görüntüler ise yoğun ilgi gördü.