Ankara'da düzenlenen 'Trabzon Günleri' etkinliği kapsamında '61 Sohbet Programı'na katılan Şenol Güneş'e Trabzonspor camiasının Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a yönelik tepkisi soruldu.

ŞENOL GÜNEŞ: 'UĞURCAN BİZE HİZMET ETTİ'

Şenol Güneş Uğurcan Çakır ile ilgili şunları söyledi:

"Uğurcan bize hizmet etti. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonlukta o günkü hocayı da yönetimi de bütün oyuncuları da özellikle de Uğurcan'ı tebrik ediyorum.

'ONUNLA GURUR DUYACAĞIZ'

Uğurcan Trabzonspor'da severek oynadı. Artık gitme aşamasına geldi. O aşamadan sonra kalması doğru değildi. Bugün görevde değilim. Kimseyi savunmuyorum. Daha sağduyulu, daha akılca bakmamız gerekiyor. Ve giderken de Trabzonspor'a ekonomik katkı yaptı. Bizi temsil ediyor. Yarın City, Barcelona’ya gidecek. Onla gurur duyacağız." dedi.