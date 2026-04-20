Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası (SGK-SEN), üye kaybını önlemek amacıyla istifa sürecindeki memurlara yönelik bir kampanya düzenledi. Sendikanın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, istifasını geri çeken üyelere piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira olan bir markaya ait termosun hediye edileceği kaydedildi.

1.9 LİTRELİK TERMOS

T24'ün haberine göre, duyuruda kampanya şartlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litrelik termos hediye edilecektir."

Sendikanın düzenlediği promosyon uygulaması, tartışma yarattı.