Ekonomist Mustafa Yılmaz, döviz kuru ve değerli metaller üzerinden piyasalardaki gidişatını Emel Özuğur’un YouTube kanalı üzerinden değerlendirdi.
Altın ve dolar çok büyük patlayacak: Ünlü ekonomist tarih verdi
Dolar kuru ve ons altın arasındaki korelasyonu değerlendiren Ekonomist Mustafa Yılmaz, yatırımcıyı bekleyen 'döviz bombasına' karşı uyardı.Derleyen: Süleyman Çay
Yatırımcıların "dolar/TL bombası" ile karşı karşıya olduğunu belirten Yılmaz, altın için 7 bin dolar seviyelerini işaret eden çarpıcı bir öngörüde bulundu.
Döviz kuru ile değerli metal fiyatları arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çeken Mustafa Yılmaz, gümüş ve altının dolar bazlı fiyatlandığını hatırlatarak yatırımcıyı uyardı.
Türkiye'deki kur hareketliliğini "cebimizde gezdirdiğimiz bir bomba" olarak nitelendiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Gümüşü ve altını olanlar, ons fiyatına bakmaksızın yerinde sabit kalmalı. Eğer dolar/TL’deki bu 'bomba' patlarsa, her koşulda varlıklarını katlayacaklar. Bu yüzden gümüş sahipleri pozisyonlarını bozmamalı."
Yeni yatırım yapacaklar için de rota çizen Yılmaz, halkın altına olan geleneksel ilgisine vurgu yaparak, "Yeni alım yapacak olanlar altına yönelebilir. Altın, toplumumuzun en çok tercih ettiği ve güvendiği liman olmaya devam ediyor" dedi.
Piyasalardaki düşüş trendinin Haziran ve Temmuz aylarında kırılacağını öngören ekonomist, orta vadede altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görüleceğini iddia etti.
Önümüzdeki 3-4 aylık sürecin kritik olduğunu belirten Yılmaz, hedef fiyatlarını şu şekilde paylaştı:
Kısa-Orta Vadeli Zirve: 5.500 - 5.600 dolar.
Yeni Hedef: 7.000 dolar.
Yılmaz, ons altının 5.600 dolarlık direnci geçmesi durumunda 7 bin dolar seviyelerinin artık hayal olmayacağını ve bu rakamların telaffuz edileceği günlerin yakın olduğunu tahmin ettiğini sözlerine ekledi.