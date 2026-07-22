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CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, Karacabey’de soğan tarlasından seslendi. Geçmiş yıllarda uygulanan yanlış politikalar ve plansız üretim yüzünden çiftçinin küstürüldüğünü belirten Solakoğlu, hasat zamanı açılan ithalat kapılarına tepki gösterdi. Solakoğlu, “Fikirleri var, bilgileri yok” diyerek eleştirdiği Tarım Bakanlığı’nın kararları yüzünden tüketicinin kışın soğanı 100 liraya yemek zorunda kalacağını söyledi.

CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir soğan tarlasında düzenlediği basın açıklamasıyla tarım sektöründe yaşanan kriz ve yanlış ithalat politikalarına sert tepki gösterdi.

“2019’DAKİ YANLIŞLARDAN DERS ALINMADI”

2019 yılında uygulanan tanzim satış noktalarını ve depolara yapılan baskınları hatırlatan Solakoğlu, hükümetin o dönemde stokçulukla suçladığı üretici ve tüccarlar üzerinden suni gündemler yarattığını ifade etti. Aradan geçen yıllarda sorunların çözülmediğini, aksine 2022-2025 yılları arasında çiftçinin sürekli zarar ettiğini vurguladı.

“3 YIL ÜST ÜSTE ZARAR EDEN ÇİFTÇİ ÜRETİMİ BIRAKTI”

Geçtiğimiz yıllardaki maliyet ve satış rakamlarına dikkat çeken Solakoğlu, tablonun vahametini “Geçen sene tarladaki soğanın kilo maliyeti 10 TL’ydi. Tüccar bunu çiftçimizden 5-6 liraya satın aldı. 10 liraya mal edip 5 liraya satmak zorunda kalan, 3 yıl üst üste zarar eden üretici sonunda üretimden vazgeçti” şeklinde özetledi.

Bu yıl üretim alanlarının daralmasıyla maliyetin 20-22 lira seviyelerine çıktığını, tarladan 30 liraya çıkan soğanın raflarda 70-75 lirayı bulduğunu belirten Solakoğlu, asıl krizin kapıda olduğunu söyledi.

HASAT ZAMANINDA İTHALAT KARARI

Tam da tarlada hasat yapıldığı sırada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ithalattaki gümrük vergilerini yüzde 49’dan yüzde 5’e düşürmesini eleştiren Solakoğlu, “Fiyatlar artmasın bahanesiyle Ağustos sonuna kadar ithalatı serbest bıraktılar. Hasat yapılırken soğan ithalatı açılır mı? Bu plansızlık hem çiftçiye hem de tüketiciye zarar veriyor” dedi.

TÜİK verilerine göre 2000’li yılların başında 100 bin hektar olan soğan ekim alanının, artan nüfusa rağmen bugün 65 bin hektara kadar gerilediğini belirten CHP’li Bakan, plansız üretimin tarımı bitirme noktasına getirdiğini vurguladı.

“FİKİRLERİ VAR, BİLGİLERİ YOK: MÜSEBBİBİ TARIM BAKANLIĞI’DIR”

Piyasayı terbiye etmek adına başvurulan ithalat politikasının sadece soğanda değil; limon, süt ve ette de uygulandığını belirten Solakoğlu, Hükümete ve Tarım Bakanlığı’na yüklenerek şu ifadeleri kullandı:

“Her üründe o kadar çaresizler ki; çünkü işi bilmiyorlar! Sadece bilmemekle kalmıyorlar, aynı zamanda ukalalar. Bildiklerini iddia ediyorlar; fikirleri var ama bilgileri yok. Bu soğanı siz bu sene 70 liraya, kışa doğru muhtemelen 100 liraya yiyeceksiniz. Bu parayı öderken şunu unutmayın: Bunun tek müsebbibi Tarım Bakanlığı’dır, politikasızlığıdır ve ne yaptığını bilmemesidir.”

BAKANLIK SERTİFİKASINI İPTAL ETMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun Bursa Karacabey'de bulunan Feyz Çiftliği'nin de aralarında olduğu 19 çiftliğin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nı iptal ettiği aktarıldı.