Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci son yaşanan gelişmelerle birlikte Türk futbolunda gündemin ilk sırasına oturdu.

Aziz Yıldırım'ın seçimlerde adaylığını açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Semih Şentürk'ten 15 yıl birlikte çalıştığı eski başkanına yönelik destek açıklaması geldi.

Tivibu Spor'a konuşan Semih Şentürk Aziz Yıldırım'ın geri dönmesinin Galatasaray hegemonyasını bitirebileceğini belirtti.

SEMİH ŞENTÜRK: 'AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYDİR'

Semih Şentürk Aziz Yıldırım ve muhtemel teknik direktör adaylarıyla ilgili şunları söyledi:

"Gündem biraz karışık Fenerbahçe için. Aziz Yıldırım bana göre sürpriz oldu. Galatasaray'ın hegemonyasını bitirmek için Aziz Yıldırım'ın gelmesi gerektiğini düşünenlerden birisiydim her zaman. Başkanın adaylığını açıklaması bir Fenerbahçeli olarak beni çok mutlu etti. Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi demek her zaman başarıdır. Başkanla 15 yıl beraber çalıştım. Beni kadro dışı bıraksa bile onu her zaman ikinci bir baba olarak görmüşümdür. Fenerbahçe için her şeydir Aziz Yıldırım.

'SEÇİLİRSE YERLİ BİR HOCA GETİRİR'

Ben her zaman söylüyoru; Fenerbahçe ruhunu geri getirmek gerekiyor. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse, yerli bir hoca getirir. Onun yanına da bu kulüpte görev almış futbolculardan bir teknik ekip kurabilir. Bu şekilde Fenerbahçe'nin o ruhu geri gelebilir. Fenerbahçe'nin sahada savaşan, isyan eden futbolculara ihtiyacı var. Bu oyuncuları da böyle isimler ayağa kaldırabilir. Aykut Kocaman olur, İsmail Kartal olur kim olursa olsun. Yerli bir hoca gelir ve bu kulüpte oynamış eski futbolcuları da kadrosuna katarsa en büyük şampiyonluk adayı olur.