İtalya Serie A'nın 17. haftasında Torino'ya konuk olan Cagliari'de milli oyuncu Semih Kılıçsoy maça ilk 11'de başladı.
Sezon başından itibaren süre almakta zorlanan genç yıldız geçtiğimiz hafta Pisa'ya karşı attığı golün ardından üst üste ilk 11'de başladığı ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.
Karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında orta saha yakınlarında topla buluşan Semih, rakiplerinden birer birer sıyrılarak ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
Bu golle Torino karşılaşmayı 2-1 kazanırken üst üste ikinci maçınını da boş geçmeyen Semih Kılıçsoy maçın adamı seçildi.
