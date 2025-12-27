FATİH ERBOZ/ÖZEL HABER

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede Karadeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere diğer bölgelerde yaşananlar uluslararası sistemin tekrar sorgulanmasına neden oldu. Son yıllarda özellikle Ortadoğu ve Karadeniz bölgesi ile birlikte ABD’nin dünya üzerindeki taleplerinin uluslararası sistemin yasa ve ilkeleriyle tamamıyla çeliştiğini belirten emekli Büyükelçi Onur Öymen, “Eğer savaş çıkarsa nükleer savaş tehlikesi riski çok yüksek, bunu kimse görmüyor mu" dedi.

Duayen diplomat Onur Öymen, dikkat çekici açıklamalarına şöyle devam etti;

“Karadeniz’deki bilek güreşi son derece tehlikeli sonuçları içinde barındırıyor. Taraflar birbirlerinin gemilerini, değerli tesislerini vurarak masaya eli güçlü oturmak peşinde. Öte yandan ABD Grönland adasını istiyor, oraya özel temsilci atıyor. Libya ve Sudan ikiye bölündü. Suriye ve Irak’ın durumu ortada. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda uluslararası sistemin çatırdadığını görmemek mümkün değil. Herkes yenidünya düzenini konuşuyor ama bu düzenin nasıl kurulacağını ve ne olacağını söylemiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte dünya nereye gidiyor sorusunu kimse sormuyor oysa bu sorunun cevabı çok önemli. Ülkeler artık nükleer silaha sahip. Eğer savaş çıkarsa nükleer savaş tehlikesi riski çok yüksek, bunu kimse görmüyor mu?” dedi.

KARADENİZDE BİLEK GÜREŞİNİN SONUÇLARI OLUMSUZ OLUYO R

Karadeniz’de genel sorunun savaşın karadan denize doğru yayılması olduğunu kaydeden Öymen, şöyle konuştu:

“Savaş karadan denize doğru genişleyince gemiler vurulmaya başladı. Rusya ve Ukrayna karada savaşı sürdürüyor ama denize doğru genişleyen savaşta denizdeki hedeflerde vuruluyor. Rusya Ukrayna hedeflerini vurabiliyor, Ukrayna da Rusya’nın deniz araçlarını vurabiliyor. En son Rus denizaltısını vurdular. Her iki tarafta diplomatik görüşme masasına güçlü oturabilmek için karşı tarafın önemli hedeflerini vuruyor. Bu yolla masada güç sahibi olmak istiyor. Dolayasıyla savaş sürüyor ve genişliyor. Bu Karadeniz açısından elbette tehlikeli bir durum. Bütün mesele istikrarın sağlanabilmesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ardından barış antlaşması yapılması. Ancak görüyoruz ki bu konuda açıklamalar olsa bile yeterli derecede dünya kamuoyunu tatmin edici nitelikte değil. 20 maddelik bir antlaşma deniyor ama içeriğini tam olarak kimse söylemiyor. Karadeniz’de durum bir güç gösterisine dönüşmüş durumda. Bir bilek güreşi yaşanıyor taraflar arasında. Bu çok tehlikeli bir durumu. Kontrol edilemez bir noktaya gidebilir. Bu nedenle istikrarın sağlanması büyük önem taşıyor. Bunun en önemli adımı da uluslararası kurallara uyulmasıdır.”

ULUSLARARASI SİSTEM ÇATIRDIYOR

Dünyada gün geçtikçe uluslararası sistemin çatırdadığını belirten Öymen, YENİÇAĞ’a yaptığı değerlendirmelere şöyle devam etti;

“Uluslararası sistemin ilkeleri adeta yok sayılıyor. Bunun en canlı örneklerini görüyoruz içinden geçtiğimiz süreçte. BM Yasasına kimse uymuyor. Devletler bu yasa yokmuş gibi hareket ediyor. Oysa BM yasası savaşın önüne geçiyor. Bu yasa uyarınca savaş halinin ortadan kaldırılabilmesi, ülkelerin savaştan uzak durması için, dünya istikrarı için çatışmalı olan taraflar BM Güvenlik Konseyi’ne konu getirilecek ve burada sorun halledilecek. Şimdi ise bunu hiçbir devlet hatırlamak istemiyor adeta. Eğer ülkelerin tavırları bu şekilde olursa uluslararası sistemin anlamı kalmaz. En nihayetinde bugün uluslararası sistemin çatırdağını görebiliyoruz. Uluslararası sistemin en önemli kurallarından biri ülkelerin birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma tavrını açıkça ortaya koymasıdır. Ancak bugün bunun tam tersi örneklerle karşı karşıyayız. Karadeniz istikrarsızlaşma noktasına geliyorsa bunun temel nedenlerinden biri budur. Öte yandan Ortadoğu’daki durumu görüyoruz. Irak dayatılan anayasa ile ülke içinde ülke olan bir devlet haline geldi. Libya ikiye bölündü, Sudan ikiye bölündü. Suriye’deki durum ortada. Bu bölgelerin dışında ABD İzlanda’dan Grönland adasını istiyor, oraya özel temsilci atıyor. Meksika Körfezi’nin Amerika Körfezi diyeceğim diyor. Barış içinde yaşadığı komşusu Kanada’nın bir bölümünü kendi eyaleti yapmak istiyor. Ülkeler birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Bugün bunun gösterildiğini söyleyebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı önemli olan.”

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİNİ KİMSE GÖRMÜYOR MU?

Uluslararası sistemin her zamankinden daha fazla uluslararası ilişkilerde istikrarsızlaşmanın önünü açacak politikalara sahne olduğunu anlatan Öymen, şunları belirtti:

“Burada artık sormamız gereken soru açık, o soru dünya nereye gidiyor= Bu sorunun cevabı çok önemli. Dünya yeni bir dünya düzenine doğru gidiyor ama nasıl? Eğer bu yenidünya düzeni çatışmalarla kurulacaksa sorunun büyük olduğunu görmeliyiz. Siyaset bilimci Samuel Huntington dinler arası çatışmaları merkeze koyan bir değişim sürecini ifade ediyor. Müslüman- Hıristiyan, Hıristiyan- Konfüçyus inancı arasındaki çatışmalara gebe bir dünyadan bahsediliyor. Amerika- Çin çatışması buna örnek gösteriliyor. Eğer yenidünya düzeni üçüncü bir dünya savaşı ile kurulacak tezi yaygınlaşıyorsa bunun riskleri de dikkate alınmalı. Bundan önceki iki dünya savaşında kayıplar önemli olmasına rağmen teknolojik silahların varlığı bugünkü kadar çok değildi. Yani, bugün birçok ülkede artık nükleer silah ve teknoloji var. Yenidünya düzeni çatışmalarla doğacaksa bunun adı yeni bir nükleer savaş riskidir. Nükleer silahlar ateşlendi mi ortada dünyanın kalmayacağı da ortada. Böyle bir riski kimse görmüyor mu? Nükleer savaş riskini dünya devletleri görmüyor mu? Ülkeler, siyasi partiler, gazeteciler, televizyon yorumcuları bunları görmüyor mu? Olası bir nükleer savaşta yaşanacak insan kaybının sayısını herhalde kamuoyu biliyor. Yeni bir düzen kurmak isteniyor ama dünya kalacak mı? Bu soruların cevabı bu cevapların getireceği sorumluluk uluslararası sistemin istikrarı açısından büyük önem taşıyor.”