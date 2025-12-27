YENİÇAĞ DETAY / FATİH ERBOZ

PKK/PYD sözde eş genel başkanı Salih Müslim, Türkiye’ye “Suriye’den elini çek” diyerek tehditler savurdu. PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’da “süreç” için Abdullah Öcalan’a affı şart koştu.

Kürdistan24.net’te yer alan haberlerden…

Birinci haber;

-Salih Müslim açıkladı: Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye "dosyaları ayırın" mesajı

Eski PYD Eş Başkanı ve PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın Türkiye’nin yaklaşımını değiştirdiğini savunarak, Türk heyetinin Şam ziyaretinin ardından Halep’teki gerilimin tırmandığına dikkat çekti.

Bianet’e konuşan Salih Müslim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında ABD gözetiminde imzalanan "10 Mart Mutabakatı" ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE MUTABAKATI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Müslim, Türkiye’nin sürece dahil olmadığı için söz konusu mutabakatı kabul etmediğini belirterek, "Türkiye, bugüne kadar bir mutabakatın olmaması için elinden geleni yaptı. Kendi politikaları doğrultusunda baştan beri bunu bitirmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

"ŞAM ZİYARETİ VE ÇATIŞMALAR BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine işaret eden Müslim, bu ziyaretle sahadaki çatışmalar arasında bağ kurdu.

Müslim, "Dışişleri ve savunma bakanlarının Suriye’ye gelmesiyle beraber Şeyh Maksud ve Eşrefiye olayları başladı. Bunları birbirlerinden ayırmak mümkün değil. Anlaşmanın devamlılığı, Türkiye’nin Suriye’den elini çekmesi ve Şam hükümetinin Türkiye’nin etkisinden ne derece uzaklaşacağıyla yakından ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

"ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK DOĞRU MODELDİR"

Suriye’de önceliğin doğru bir anayasa yapımı olduğunu vurgulayan Müslim, ilan edilen yasa taslağının tüm yetkileri tek kişide topladığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

Müslim, "Adem-i merkeziyetçi sistem, burada doğru bir model olabilir. Amacımız Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak ve demokratik Suriye’nin oluşmasını sağlamak." dedi.

"TÜRKİYE’YE KARŞI EYLEMİMİZ OLMADI"

PYD’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’ye düşmanlık beslemediğini savunan Müslim, Rojava’daki güçlerin eylemlerinin Türkiye’ye yönelik olmadığını belirtti.

Müslim, "Açılan kapılar hem bizim hem de Türkiye’nin yararına olur. Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini halklar lehine kullanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

ÖCALAN’DAN ABDİ’YE MESAJ: DOSYALARI AYIRIN

PKK lideri Abdullah Öcalan ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında bir iletişim olduğunu doğrulayan Salih Müslim, Öcalan'ın Suriye meselesi ile Türkiye'deki sürecin ayrıştırılmasını istediğini aktardı.

Müslim, "Öcalan, bu iki meselenin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söylüyor. Suriye’nin kendi meseleleri üzerinden Türkiye’deki sürecin zedelenmesini uygun görmüyor." bilgisini paylaştı…

İkinci haber;

-KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, barış sürecinin başarıya ulaşması için PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına kulak verilmesi ve "umut hakkı"nın gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Mustafa Karasu, (26 Aralık 2025 Cuma) Medya Haber Tv de katıldığı bir programda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Barış sürecinin Kürt ve Türk halklarının kardeşliğini pekiştireceğini vurgulayan Karasu, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, "umut hakkı"nın çalışma programına dahil edilmesini talep etti.

"Silahların yakıldığını" ve imha edildiğini hatırlatan Karasu, Türkiye'nin sürecin başarısı için inisiyatif alarak ciddi adımlar atması gerektiğini savundu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"na da değinen Karasu, bu konuda farklı yorumların yapıldığını belirtti.

Kürt halkının iradesinin dikkate alınması gerektiğini savunan Karasu, Türkiye'nin Rojava Kürtlerine yönelik gerilimli politikalarını ve sorun çıkarmayı bırakması gerektiğini ifade etti.