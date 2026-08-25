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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Güvenpark'ta uğradığı saldırısı sonucu yerde sürüklenmiş, yumruklanmış ve bunun üzerine kalp spazmı geçirmişti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı'na seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin olaya ilişkin videolu paylaşımını etiketleyen Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Meslek namusunu yitirmiş bu kendini bilmezi, namuslu meslektaşları zapt etmeye uğraşmışlar ama maalesef başaramamışlar.

Biz, şeref ve haysiyetimizi, şeref ve haysiyetinden emin olmadığımız zevata emanet etmeyeceğimiz gibi, üniformasının şerefine layık olmayan karakter düşkünleri yüzünden kahraman emniyet teşkilatımızı töhmet altında bırakmayız.

Aynı hassasiyeti Sayın İçişleri Bakan’ından ve Sayın Ankara İl Emniyet Müdürü’nden bekliyoruz."