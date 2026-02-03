Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor kupada Beşiktaş ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, dünkü maçla ilgili yaptığı yorumda Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar'ın harekeketine tepki gösterdi.

'SKRINIAR'IN YAPTIĞI AHLAK SINIRLARINI AŞAN BİR HAREKET

Selçuk İnan, Skriniar'ın tribünlere yönelik hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"Skriniar'ın yaptığı hareket ahlak sınırlarını aşan bir hareket. Bu, bence kabul edilemez bir şey. Özellikle bizim ülkemizde bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bunu, oyuncuların hangi takımın formasını giydiğinden bağımsız olarak söylüyorum. Kocaelispor büyük bir camia. 35 bin insanın karşısında bu hareketi yapmak kabul edilemez bir durumdur. Bu bir saygısızlıktı"