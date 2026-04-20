Antalya'daki Serdengeçti Parkı içerisinde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nin işletmecisi, kötü koku hissetmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde, park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayaklardan birinin içerisinde ceset olduğunu gördü. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan bir erkeğe ait ceset üzerinde yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmadı.

Polis ölen kişinin, cesedin bulunduğu parkta yatıp kalktığı üzerinde duruyor. Çevrede yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına yüklenen kimliği belirsiz kişinin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.