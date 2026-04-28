Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi sakinlerinden; Şehit oğlu, sunucu, organizatör, TV program yapımcısı ve aynı zamanda Türkiye Şehit Aileleri Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop’un oğlu mühendis Görkem Selvitop vefat etmiştir.

Dün gece İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da iş yeri servisinden inip evine doğru yürürken, yoldaki çukur nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk babası Görkem Selvitop, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Selvitop’un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesine getirilecektir. Şehit torunu Görkem Selvitop’un cenazesi, 29 Nisan Çarşamba günü Şalpazarı Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Üzümözü Mahallesi Şehit Necattin Güner Caddesi üzerinde bulunan şehit dedesinin yanına defnedilecektir.

Hatırlanacağı gibi şehit evladı olan, Türkiye’de birçok ilkin organizasyonuna imza atan Karadenizli ünlü organizatör, sunucu ve şovmen, Türkiye Şehit Aileleri Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop’un inşaat mühendisi oğlu Görkem Selvitop ile Kayserili kimyager Sebilay Coşkun Selvitop, 9 Haziran 2014 tarihinde yapılan düğün merasimiyle mutluluğa giden yolu evlilik ile noktalamışlardı. Çiftin bu evliliklerinden bir evlatları bulunuyor.