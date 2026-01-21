Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Avrupa kulüplerinin yakın ilgisine rağmen takımda tutmak istediği Jayden Oosterwolde'ye son olarak Premier Lig ekibi Crystal Palace talip oldu.

GUEHI YERİNE OOSTERWOLDE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kaptanı Marc Guehi'yi 20 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'e satan Crystal Palace'ın Oosterwolde'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.

THE SUN: OLIVER GLASNER'İN SİSTEMİNE UYUYOR

The Sun'ın haberine göre; Crystal Palace sol ayaklı olması ve defansif müdahalelerinin yanı sıra çabukluğuyla da Oliver Glasner'in üçlü sisteminin solu için uygun bir aday olarak görülmesinden dolayı Oosterwolde'yi Guehi sonrası en uygun aday olarak görüyor.

CRYSTAL PALACE DA TRANSFER YARIŞINA KATILACAK

Leeds United, Nottingham Forest ve Roma gibi kulüplerin de ara transfer döneminde 24 yaşındaki Hollandalı stoperi kadrosuna katmak istediğine değinilen haberde Crystal Palace'ın da bu yarışa güçlü bir şekilde katılmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

SÜPER KUPA ZAFERİNİN MİMARLARINDANDI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oosterwolde bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 28 maça çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi.

Domenico Tedesco, final maçında Galatasaray'a karşı attığı golle Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferinde önemli rol oynayan Oosterwolde'yi stoper hattında Skriniar ile iyi bir ikili uyum yakalamasından dolayı takımda tutmak istiyor.