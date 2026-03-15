Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için on binlerce gıda kolisi yardımı yapan Sedat Peker, Kayseri’de görevli bir astsubayın 3,5 yaşındaki oğlu Ömer’in kök hücre tedavisi için başlatılan kampanyaya da 1.500.000 TL bağışta bulunmuştu.

Peker, son olarak Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan’ın kan kanseri olan oğlunun tedavi sürecine maddi destekte bulundu.

'BU SIKINTILI ANIMDA HIZIR GİBİ YETİŞTİN'

Peker, aileye 3.000.000 TL yardım gönderdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilçam oyuncusu Şehnaz Dilan, “Bu sıkıntılı anımda hızır gibi yetiştin. İşte dedim ikinci Atatürk. Allah onu özel göndermiş başımıza. Emanet gönderdi bize. Allah bin kere razı olsun. Sedat Peker, bir an önce gelsin Türk halkı olarak onu bekliyoruz" sözlerini sarf etti.