Osmaniye'de lahana tarlasında çalışan kanser hastası kadın işçi, Anka Haber Ajansı’na verdiği röportajda, "Soğukta dondum, üşüdüm. İki tane yetimim var onları doyurmak için çalışıyorum. Kanserim. Hayat çok pahalı. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum” sözlerini sarf etmişti.

SEDAT PEKER'DEN KANSER HASTASI KADINA 2.5 MİLYON TL'LİK YARDIM

Yaşanan olay sonrası Sedat Peker, Osmaniye’de lahana tarlasında işçilik yapan kanser hastası kadına 2.5 milyon TL’lik yardımda bulundu.

Kanser hastası işçi, Sedat Peker’in yaptığı yardım sonrası, Peker’e teşekkür videosu çekti. Kadın işçi, “Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu. Çok teşekkür ederim” sözlerini sarf etti.

İNTİHAR EDEN ÖĞRETMENİN BORCUNU KAPATIP EV ALMIŞTI

Sedat Peker, sosyal medyada kendisinden yardım isteyen insanlara sessiz kalmıyor. Son olarak 37 yaşında beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyen Şafak Çelik, çektiği bir videoda kumar borçlarının olduğunu belirterek Sedat Peker'den yardım istemişti.

Çelik'in hayatına son vermesinin ardından çektiği yardım videosu kısa süre içerisinde yüzbinlerce görüntülenme aldı. Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi.

Çelik'in ailesinin bütün borçlarını kapatan Peker, yaşlı çifte yeni bir daire aldı. Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.