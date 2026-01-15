Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisi istenilen rakamlara bir türlü ulaşamadı. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu'nun başrollerde yer aldığı dizi, devam etse de dizinin final ihtimali hala sürüyor.

AŞİRET DİZİLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU

Reytinglerinde bir türlü istenilen oranları elde edemeyen Rüya Gibi'nin akıbeti merak edilirken Seda Bakan, Instagram'dan gönderme dolu bir paylaşım yaptı.

Bakan, dizinin afişini yapay zekayla değiştirerek aşiret dizilerine gönderme yaptı.

Reyting rekoru kıran aşiret dizilerine gönderme yapan Seda Bakan, Rüya Gibi'nin afişini aşiret dizisi ve süper kahraman afişine dönüştürdü. Bakan bu paylaşımına 'Hangisi olsun istersiniz?' sorusunu da ekledi.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 doğumlu. Güzelliği ve sempatikliğiyle tanınan ünlü oyuncu Kocaeli'de dünyaya geldi. Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Televizyon ve sinemada adını duyurdu ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle Behzat Ç. ve Kardeş Payı gibi projelerdeki performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Seda Bakan evli ve iki çocuk annesi.

Güzel oyuncu şimdilerde Show TV'nin fenomen dizisi Rüya Gibi'de Uğur Güneş ile başrolü paylaşıyor.