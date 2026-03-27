Mutfaktaki yangın büyümeye devam ediyor. Çiftçiden çıkıp tüketiciye ulaşmadan önceki en kritik durak olan toptancı hallerindeki fiyat değişimleri, pazar ve market etiketlerinin ne kadar artacağının en net göstergesi olarak öne çıkıyor.

Karar Gazetesi yazarı ekonomist İbrahim Kahveci, X (Twitter) hesabı üzerinden İstanbul Hal fiyatlarındaki değişimi gösteren dikkat çekici bir tablo paylaştı. Kahveci’nin “Hal’de sebze fiyatları... Basit ortalama” notuyla yayımladığı tablo, dar gelirlinin temel gıdası olan sebzelerdeki yüksek fiyat artışlarını ortaya koydu.

SADECE 1 AYDA YÜZDE 47,2 ZAM!

Paylaşılan İstanbul Hal fiyatları tablosunun dipnotunda yer alan “Toplam Ortalama” verileri, gıda enflasyonunun boyutunu gözler önüne serdi. Çeşitli biber, domates, fasulye ve yeşillik türlerinin yer aldığı listenin basit ortalamasına göre:

Yıllık artış: Yüzde 91,3

3 aylık (Ocak-Şubat-Mart) artış: Yüzde 151,0

1 aylık (Mart) artış: Yüzde 47,2

Sebze fiyatlarının yalnızca bir ayda neredeyse yüzde 50 artması ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 150’yi aşan yükseliş, önümüzdeki dönemde perakende fiyatlara yansıyacak artışın habercisi oldu.

TABLODAKİ ŞAMPİYONLAR!

Ürün bazlı veriler incelendiğinde bazı sebzelerdeki fiyat artışlarının ortalamanın çok üzerine çıktığı görülüyor:

- Çarli biber: 2 Ocak’ta 35 TL olan hal fiyatı, 25 Mart itibarıyla 200 TL’ye yükseldi. Üründe 3 aylık artış yüzde 471,4 olarak kaydedildi.

- Köy biberi: Ocakta 55 TL olan fiyat, mart sonunda 230 TL’ye çıktı (3 aylık artış yüzde 318).

- Pembe domates: Geçen yıl 25 Mart’ta 45 TL olan ürünün fiyatı 155 TL’ye yükseldi. Yıllık artış yüzde 244 oldu.

- Marul: Yılbaşında 25 TL olan fiyat, 90 TL’ye çıkarak 3 ayda yüzde 260 zamlandı.

pic.twitter.com/uRwj704Nx3 — İbrahim Kahveci (@Kahvecibrahim) March 27, 2026

ETİKETLERDE YENİ ZAM DALGASI KAPIDA

Tablodaki veriler, ürünlerin İstanbul Hali’ndeki toptan çıkış fiyatlarını yansıtıyor. Bu ürünler pazara veya zincir marketlerin manav reyonlarına ulaştığında; nakliye, fire, işletme giderleri ve perakendeci kâr marjı da ekleniyor.

Hal fiyatlarında 3 ayda görülen yüzde 151’lik ortalama artışın, ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesinde tüketici fiyatlarına daha sert yansıması bekleniyor.